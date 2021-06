África arrisca década perdida devido à pandemia, alerta Ministro das Finanças do Gana

O ministro das Finanças do Gana e presidente em exercício do conselho de governadores do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) alertou esta quarta-feira para a possibilidade de uma "década perdida" devido à pandemia de covid-19.

Na sessão de abertura dos Encontros Anuais do BAD, que decorrem até sexta-feira a partir de Abidjan, Ken Ofori-Atta disse que "África está a ser deixada para trás" e que há receio quanto à "possibilidade de uma década perdida".

O ministro das Finanças do Gana lembrou a recessão de 1,9% no ano passado, que alargou o desequilíbrio orçamental para 8,7%, em médio, para argumentar que "o resultado da diferença de rapidez e abrangência do processo de vacinação é desigual e vergonhoso, de certa maneira", já que, continuou, menos de 1% da população africana foi completamente vacinada.

"Só recebemos 41 milhões dos 2,6 mil milhões de doses já administradas globalmente, e enquanto os países desenvolvidos administraram 68 doses por 100 habitantes, isso compara com 2 doses para cada 100 habitantes em África", lamentou.

No discurso de abertura dos Encontros Anuais, Ken Ofori-Atta vincou que em 2050 o continente terá um quarto da população global e mais de metade dos jovens a nível mundial.

"Os 850 milhões de jovens não terão oportunidades, o que implica um aumento dos conflitos pelos recursos, migrações e terrorismo, e isto é importantíssimo porque da mesma maneira que a seguir à Segunda Guerra Mundial as instituições de Bretton Woods garantiram uma recuperação económica, também agora é preciso mudar para garantir um futuro mais próspero e igualitário", apontou o governante.

Para o presidente em exercício do conselho de governadores, o BAD tem um papel primordial na recuperação económica, devendo apontar baterias em três áreas: prevenir uma ressurgência da pandemia, lidar com os riscos de redução do fluxo de investimentos devido aos efeitos percecionados da pandemia e reduzir o risco de prejuízo económico persistente.

Os Encontros Anuais do BAD decorrem de quarta a sexta-feira em formato virtual, dedicados ao tema "Construindo Economias Resilientes na África Pós-Covid", e vão fornecer uma plataforma para os governadores partilharem a experiência dos seus países na gestão da pandemia e nas medidas políticas que estão a implementar para reconstruir as economias, segundo a organização.

O BAD é uma entidade financeira multilateral vocacionada para financiar o desenvolvimento, cujos acionistas são os governos africanos e outros países não regionais, como por exemplo Portugal.

África contabiliza 137.695 mortos devido à covid-19 e 5.212.840 de casos, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).