África CDC em negociações com Pfizer para levar medicamento contra a Covid ao continente

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) está em negociações com a farmacêutica Pfizer para tornar o medicamento Paxlovid contra a covid-19 acessível no continente, anunciou hoje o diretor do centro.

"Estamos em negociações estreitas com a Pfizer para vermos o que pode ser feito para tornar o medicamento deles disponível no continente e acessível ao continente, o Paxlovid", disse John Nkengasong na sua conferência de imprensa semanal por videoconferência desde Adis Abeba, a sede do África CDC.

O cientista explicou que o África CDC está "ativamente envolvido" nesse objetivo porque acredita que em 2022 será necessária uma combinação de três abordagens para manter a pandemia sob controlo.