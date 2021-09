África com mais 161 mortes e 14.519 novos casos nas últimas 24 horas

O continente africano registou nas últimas 24 horas mais 161 mortes associadas à covid-19 e 14.519 novos casos de infeção pela doença, segundo dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

Segundo o África CDC, com estes novos números, o total de casos em África subiu para 8.096.504, enquanto o de vítimas mortais ascende agora a 204.821 e o de recuperados da doença passa para 7.409.626, mais 23.741 que no dia anterior.

A região da África Austral continua a ser a mais afetada do continente, com 3.821.967 casos e 106.813 óbitos associados à covid-19. Nesta região, encontra-se o país mais atingido pela pandemia, a África do Sul, que regista 2.869.201 casos e 85.468 mortes.