África com mais 692 mortes e 28.103 infetados nas últimas 24 horas

África registou 692 mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas, o que eleva o total de óbitos desde o início da pandemia para 178.852, e 28.103 novos infetados, de acordo com os dados oficiais mais recentes.

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de casos no continente é de 7.103.027 e o de recuperados é de 6.206.068, mais 32.570 nas últimas 24 horas.

A África Austral continua a ser a região mais afetada do continente, com 3.98.578 casos e 93.538 óbitos associados à covid-19. Nesta região, encontra-se o país mais atingido pela pandemia, a África do Sul, que contabiliza 2.546.762 casos e 75.201 mortes.