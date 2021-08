África com mais 914 mortes e mais de 40 mil casos em 24 horas

África registou esta sexta-feira mais 40.534 casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando o total para 7.429318, que resultaram em mais 914 óbitos, para 187.281 mortes, segundo os dados oficiais mais recentes.

De acordo com o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) emitido esta manhã, a África Austral continua a ser a região mais afetada, com 3.545.897 infetados e 98.148 mortes associadas à covid-19.

Nesta região, só a África do Sul, o país mais afetado pela pandemia no continente africano, contabiliza 2.652.652 infetados e 78.694 mortes.