África com total de 190 809 mortes e mais de 7,5 milhões de casos de Covid-19

África regista um total de 190.809 mortes devido à covid-19 e um acumulado de 7.584.147 de casos, apesar de 6.711.406 pessoas terem recuperado da doença, segundo os dados oficiais mais recentes.

De acordo com o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) divulgado hoje, a África Austral continua a ser a região mais afetada, com um acumulado de 3.617.515 infetados e 99.883 mortes associadas à doença, desde o início da pandemia no continente.

Nesta região, só a África do Sul, o país mais afetado pela doença no continente africano, já contabiliza 2.708.951 infetados e quase 80 mil mortes (79.953 mortes).