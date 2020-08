África contabiliza nas últimas 24 horas 23.582 mortos por coronavírus

O número total de mortes por Covid-19 é esta terça-feira de 23 582 em África, continente com mais de um milhão de infetados pela doença, que afeta sobretudo as regiões Austral e do Norte, segundo os dados oficiais mais recentes.

O continente contabilizava esta terça-feira 23.582 mortes (mais 329 mortes nas últimas 24 horas) causadas pelo novo coronavírus, num universo de 1.055.964 de infetados (mais 8.746) , tendo o número de pessoas declaradas como recuperadas da doença subido para 744.438 (mais 23.663), de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), que reúne os dados mais recentes dos relatórios oficiais dos 55 países-membros desta organização.

O maior número de casos e de mortos de covid-19 continua a registar-se na África Austral, com 593.577 infetados e 11.312 vítimas mortais.

Nesta região, a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 563.598 infetados e 10.621 mortos.

O norte de África, a segunda zona mais afetada pela pandemia, tem agora 178.667 infetados e 7.180 mortos e na África Ocidental o número de casos subiu para 141.369 e o de vítimas mortais para 2.099.

Na região da África Oriental, registam-se 91.883 casos e 2.028 mortos e na África Central são contabilizados hoje 50.518 casos de infeção e 963 óbitos.

O Egito é o segundo país com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, contabilizando 95.666 infetados e 5.035 óbitos, seguindo-se a Argélia, que conta hoje com 35.156 casos e 1.299 vítimas mortais.

Entre os cinco países mais afetados, estão também a Nigéria, que regista 46.867 infetados e 950 óbitos, e o Sudão, com 11.956 casos e 781 vítimas mortais.

Entre os países africanos lusófonos, Cabo Verde lidera em número de casos (tem hoje 2.883 casos e 32 mortos), seguindo-se Moçambique (2.411 casos e 16 mortos), Guiné-Bissau (2.088 casos e 29 mortos), Angola (1.679 infetados e 78 mortos) e São Tomé e Príncipe (878 casos e 15 mortos).

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tem 4.821 infetados e 83 óbitos, um número que se mantém constante há várias semanas.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África Subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 já provocou cerca de 722 mil mortos e infetou mais de 19,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.