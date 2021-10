África destaca-se pela negativa no novo Atlas da Saúde Mental da OMS

O continente africano destaca-se negativamente em alguns indicadores do novo Atlas de Saúde Mental da Organização Mundial da Saúde, esta quinta-feira divulgado, apresentando um número reduzido de camas psiquiátricas e uma flagrante falta de profissionais e de apoios nesta área.

A última edição do Atlas, que é emitido de três em três anos, apresenta dados de 171 países e fornece uma indicação clara de que a crescente atenção dada à saúde mental nos últimos anos ainda não se traduz num aumento de serviços mentais de qualidade que estejam alinhados com as necessidades.

A situação é mais óbvia em África, onde existe 1,6 trabalhadores na área da saúde mental por 100 mil habitantes, menos 40 vezes do que na região europeia, que conta com 44,8 profissionais por 100 mil habitantes.