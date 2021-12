África do Sul anuncia projeto de produção de vacinas mRNA contra a Covid-19

A África do Sul conta introduzir em 2023 no mercado uma nova vacina contra a Covid-19 produzida localmente no âmbito do projeto Biovac, anunciou esta sexta-feira fonte do Governo sul-africano.

"Estamos a prever que em meados de 2023 teremos uma vacina a sair da nossa produção científica na Biovac", disse Mmboneni Muofhe, do Ministério da Ciência e Tecnologia sul-africano.

O responsável ministerial pela Inovação Tecnológica, que falava em entrevista ao canal de televisão sul-africano ENCA, explicou que Pretória desenvolveu um polo de transferência da tecnologia mRNA, salientando que vários países já manifestaram interesse na aquisição da vacina sul-africana.