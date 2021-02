África do Sul anuncia que vai receber mais 30 milhões de doses da vacina contra a Covid-19

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou esta segunda-feira que o país vai receber mais cerca de 30 milhões de doses da vacina contra a covid-19 no segundo trimestre, e garantiu que foi ultrapassada a segunda vaga de contágio.

"O Governo garantiu nove milhões de doses da Johnson & Johnson, com entrega agendada no segundo trimestre do ano, a Johnson contratou a Aspen, uma das nossas farmacêuticas aqui na África do Sul para produzir as vacinas em Nelson Mandela Bay [antiga Port Elizabeth]", disse hoje à noite Ramaphosa, numa comunicação ao país.

"Além disso, a Pfizer prometeu fornecer 20 milhões de doses, cuja entrega começará no segundo trimestre", declarou.