África do Sul aperta medidas contra Covid-19 em vésperas de Natal

A África do Sul impôs esta segunda-feira novas restrições devido à Covid-19.



Entre as novas medidas encontram-se o encerramento das praias na costa leste do país e a limitação dos ajuntamentos, numa altura de celebração do Natal e do Ano Novo.





"Há a possibilidade de, se não agirmos com urgência, a segunda onda ser mais grave do que a primeira", afirmou o presidente Cyril Ramaphosa num comunicado transmitido pela televisão e citado pela Agência Reuters.



A venda de álcool só é permitida apenas entre segunda e quinta-feira e o recolher obrigatório começa uma hora mais cedo, às 23h00 e estende-se até às 04h00 do dia seguinte.



As praias e parques públicos nos bairros com maior número de infecções vão encerrar entre 16 de dezembro a 3 de janeiro, nos pontos turísticos de Eastern Cape e Garden Route. Os festivais, incluindo os de música ao vivo, estão proibidos.

Os restaurantes e bares terão que fechar até as 22h00 em todo o país.