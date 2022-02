África do Sul aprova uso de comprimido da Merck para tratar a Covid-19

O regulador do setor dos medicamentos na África do Sul anunciou esta quinta-feira que tinha aprovado a utilização do comprimido contra a covid-19 do laboratório Merck, destinado a adultos de alto risco.

A Autoridade Reguladora dos Medicamentos da África do Sul disse numa declaração que tinha "autorizado condicionalmente a importação de Molnupiravir", um tratamento antiviral oral, por um período inicial de seis meses.

"A autorização do Molnupiravir (...) oferece um tratamento adicional na luta contra a covid-19", disse o chefe da Autoridade Reguladora de Produtos Sanitários da África do Sul (SAHPRA), Boitumelo Semete-Makokotlela.