África do Sul aprova vacina Covid do laboratório chinês Sinovac

A África do Sul anunciou esta sexta-feira a aprovação da vacina Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, no meio de uma terceira vaga de covid-19 impulsionada pela variante Delta e que está a causar recordes de infeções.

O Governo do Presidente Cyril Ramaphosa está a procurar acelerar a vacinação, após quase cinco meses de progressos muito lentos.

Até agora, aquele país da África Austral, que é o epicentro da pandemia no continente africano, tinha aprovado apenas as vacinas da Johnson & Johnson e da farmacêutica Pfizer, mas o órgão regulador nacional de medicamentos anunciou hoje a aprovação para uso emergencial da vacina Coronavac, do laboratório chinês Sinovac.