África do Sul começou esta segunda-feira a vacinar maiores de 60 anos contra a Covid-19

A África do Sul iniciou esta segunda-feira a segunda fase do programa de vacinação em massa contra a Covid-19, inoculando maiores de 60 anos, bem como 1,2 milhões de profissionais de saúde ainda por vacinar.

As autoridades da saúde sul-africanas anunciaram que o objetivo é agora vacinar cinco milhões de cidadãos a partir dos 60 anos até ao fim do mês de junho com a vacina da Pfizer, em 87 pontos de vacinação em todo o país, o mais afetado pela doença do continente africano.

Nesse sentido, o Governo anunciou que o programa de vacinação contra a covid-19 conta a partir de hoje com 975.780 doses da Pfizer, após a chegada ao país de 325.260 doses do mesmo fármaco na noite de domingo.