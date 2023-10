África do Sul defende título de campeã mundial de râguebi após superar complicada Inglaterra

A África do Sul conquistou este sábado o direito de defender o título de campeã mundial de râguebi, frente à Nova Zelândia, após vencer uma complicada Inglaterra por 16-15, nas meias-finais do Mundial França2023, em Paris.

O encontro decisivo do próximo sábado, também no Stade de France, será uma reedição da história final de 1995, que os 'springboks venceram (15-12 após prolongamento), em casa, na primeira vez em que foram autorizados a disputar a prova após o fim do regime de 'Apartheid' no país.

Para assegurarem a presença na final, os sul-africanos tiveram de superar uma Inglaterra 'reinventada' que tirou o melhor partido da chuva intensa que se abateu sobre a capital francesa para complicar a vida ao adversário e passar quase todo o encontro na frente do marcador.

Os 'springboks' tiveram muitas dificuldades para encontrarem uma resposta eficaz para os constantes 'despejos' de bola ao pé do par de médios inglês e para a noite inspirada do abertura Owen Farrell, autor de quatro penalidades (03, 10, 24, 39 minutos) e um 'drop goal' (53).

Ao intervalo perdiam por 12-6, após responderem apenas com penalidades de Manie Libbok (21) e Handre Pollard (35), que rendeu o próprio Libbok, logo aos 31 minutos, bem a tempo de ser decisivo a arrecadar o troféu de Jogador do Jogo.

Foi Pollard (78) quem, com uma segunda penalidade certeira, colocou a África do Sul pela primeira vez na frente do marcador, a apenas dois minutos do final, já depois de transformar o ensaio de RG Snyman (69), que recolocou os sul-africanos 'dentro' do resultado e em condições de disputar o acesso à final nos últimos 10 minutos do encontro.

Foi uma noite de desilusão para a Inglaterra, que chegou ao França2023 fora do 'aclamado' lote de quatro favoritos (Irlanda, França, África do Sul e Nova Zelândia), mas ficou a pouco mais de dois minutos de atirar os campeões em título para fora do Mundial e de poder discutir a decisão com a Nova Zelândia.

Já os 'springboks' tiveram o mérito de, apesar das dificuldades, manterem a incerteza no resultado até ao final para conquistarem o direito de discutir com os 'All Blacks' qual será a primeira seleção a sagrar-se quatro vezes campeã mundial.