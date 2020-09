África do Sul estima que número real de infetados por coronavírus seja de 12 milhões

O Ministério da Saúde da África do Sul estima que o número real de infetados com a covid-19 no país seja de 12 milhões, cerca de 20% da população, apesar de o número oficial ser 650.749.

"Os modelos revistos atualmente apontam que há provavelmente uns 12 milhões de sul-africanos no total (detetados e não detetados) que estão infetados com o novo coronavírus, o que se traduz em cerca de 20% da população", lê-se num comunicado do Ministério da Saúde, citado pela agência de notícias espanhola, Efe.

"Estamos a conduzir um estudo nacional que deverá deixar-nos mais próximo da seroprevalência real dos anticorpos do coronavírus, dando-nos uma indicação mais precisa sobre a nossa imunidade nacional", anunciou o Governo.