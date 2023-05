África do Sul retoma circulação rodoviária com Moçambique após violência na N4

A circulação rodoviária na via rápida N4, que liga Pretória, capital da África do Sul, a Maputo, no país lusófono vizinho, foi esta tarde retomada após violentos protestos sociais, disse esta sexta-feira fonte da concessionária sul-africana.

"Os protestos ocorreram na área de Witbank [atual eMalahleni], longe da fronteira [com Moçambique], começaram na terça-feira, hoje não houve protestos, desimpedimos a estrada porque houve muitos estragos após quatro dias de protestos, mas a via está agora aberta", disse à Lusa a porta-voz da concessionária Trans African Concessions (Trac) N4, Solange Soares.

"Quem vem de Moçambique até Witbank não terá problemas", avançou, acrescentando que a concessionária está a avaliar os prejuízos causados pelas manifestações alegadamente contra o governo provincial de Mpummalanga.

Os protestos das comunidades locais, de natureza violenta, começaram na passada terça-feira devido à falta de água e eletricidade durante cinco dias seguidos, tendo a N4 sido afetada na área de eMalahleni, a cerca de 320 quilómetros da fronteira com Moçambique, com veículos incendiados, explicou a porta-voz sul-africana à Lusa.

A via rápida N4 liga a capital sul-africana, Pretória, ao porto de Maputo, a capital de Moçambique, numa extensão de 570 quilómetros, sendo igualmente uma ligação essencial entre a África do Sul e países vizinhos como Essuatíni e Botsuana.