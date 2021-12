África do Sul tem 6% de hospitalizações com a Ómicron contra 15% nas variantes anteriores

A atual vaga de infeções com covid-19 na África do Sul, dominada pela variante Ómicron, mostra sinais de declínio e está a deixar uma taxa de hospitalização de apenas 5,7%, contra cerca de 15% nas três vagas anteriores.

De acordo com dados apresentados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Doenças Infeciosas (NICD) da África do Sul numa conferência de imprensa virtual, a percentagem de mortes até à data é também muito mais baixa do que em vagas de infeção anteriores.

Cerca de um mês após a identificação da variante Ómicron e com as infeções a começar a abrandar, os hospitais sul-africanos confirmaram a morte de 5,6% dos doentes admitidos por infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 nesta vaga, um número que compara com cerca de 20% nas vagas anteriores.