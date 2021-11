África do Sul vai iniciar extradição de ex-ministro moçambicano nos EUA nos próximos dias

As autoridades sul-africanas vão iniciar nos próximos dias o processo de extradição do ex-ministro moçambicano Manuel Chang, detido há quase três anos, mas agora para os EUA e não para Moçambique, com apoio da Interpol, segundo fonte oficial.

O porta-voz do ministro da Justiça e Serviços Correcionais sul-africano adiantou à Lusa que nos próximos dias será reiniciado o processo de notificação e transferência do antigo governante moçambicano, que se encontra detido no Centro Correcional de Moodderbee, leste de Joanesburgo, que será facilitada pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

O Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, ordenou esta quarta-feira a África do Sul a extraditar Manuel Chang, preso há quase três anos sem julgamento naquele país por fraude e corrupção no caso das 'dívidas ocultas', para os Estados Unidos, invalidando a extradição para Moçambique.