África é crucial para sucesso da transição mundial para economia verde e digital, diz Durão Barroso

O presidente do Fórum Euro-África, Durão Barroso, defendeu esta sexta-feira que o continente africano é crucial para o sucesso da transição mundial para uma economia verde e digital, lembrando que este objetivo é uma prioridade da União Europeia.

"A relação [da Europa] com África é crucial para desafios globais, porque África vai ser um fator-chave para o sucesso ou insucesso das transições para uma economia verde e digital", afirmou José Manuel Durão Barroso, no final do fórum que decorre desde quinta-feira em Carcavelos, Lisboa.

"É impossível ter sucesso" nessa transição sem África, considerou Durão Barroso, sublinhando que o continente tem hoje uma população aproximada de 1,3 mil milhões de pessoas, mas é esperado que chegue aos 2,5 mil milhões de habitantes em 2050.