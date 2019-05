África marca presença no Festival de Cannes

. A longa metragem c

Cannes contou com a participação de um filme africano entre os 21 que estão em competição no festival de cinema. Além de "Atlântico" vários foram películas que integraram as seções paralelas da competição.O filme da realizadora franco-senegalesa, Mati Diop, concorreu ao prémio "Palma de Ouro"onta a história dramática dos migrante africanos que arriscam a vida para chegar à Europa.O enredo apresenta um casal de namorados a viver um amor avassalador, na capital do Senegral, Dacar. Souleyman foge do Senegal, numa piroga (uma embarcação tipicamente africana) à procura de um futuro melhor.Ada acaba por ser prometida a um homem rico. Mas o fantasma de Souleyman continua a assombrá-la. Os espíritos dos desaparecidos no Atlântico acabam por invadir a cidade.Mati foi a primeira realizadora negra a concorrer no festival internacional. A jovem francesa, filha do músico Wasis Diop, que acaba de fazer história na família com uma grande tradição cinematográfica - depois do tio, Djibril Diop Mambéty, ter conquistado em 1973 o prémio da crítica com o filme Touki Bouki em Cannes.