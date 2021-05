África regista 314 mortos por Covid-19 e 8026 novos casos nas últimas 24 horas

África registou mais 314 mortos associados à covid-19 nas últimas 24 horas, que totaliza 125.103 óbitos desde o início da pandemia, e 4.651.555 casos, segundo os dados oficiais.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de recuperados nas últimas 24 horas (9.416) voltou a superar as novas infeções (8.026) e é agora de 4.210.332.

A África Austral mantém-se como a região mais afetada, com 1.994.567 infetados pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 62.788 mortos associados à doença covid-19. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, contabiliza 1.599.272 casos e 54.896 mortes.