África regista 72 mortes e mais de 2700 casos de infeção por coronavírus

O número de mortes causadas pela covid-19 em África subiu esta quinta-feira para 72 com o número de casos acumulados a ultrapassar os 2.700 em 46 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia.

No total, estão contabilizados neste continente 2.746 casos de infeção desde o início da pandemia e 72 mortes, de acordo com dados do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana (ÁfricaCDC), que reporta dados registados até 09h30 de Adis Abeba (06h30 horas de Lisboa) e contabiliza apenas 46 países.

De fora ficam algumas dezenas de casos confirmados nos territórios africanos franceses de Mayotte e ilha da Reunião.