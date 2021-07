África regista quase 158 mil mortes em mais de 6,2 milhões de casos de Covid-19

África regista 157.967 mortes devido à covid-19, num total de 6.236.745 casos de infeção com o novo coronavírus desde o início da pandemia, de acordo com dados oficiais regionais divulgados hoje.

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de recuperados é de 5.437.867.

A África Austral continua a ser a região mais afetada do continente, com 2.979.873 casos e 80.809 óbitos associados à covid-19. Nesta região, encontra-se o país mais atingido pela pandemia, a África do Sul, que contabiliza 2.295.095 casos e 66.859 mortes.