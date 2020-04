Africanos alvo de discriminação na China

Os EUA e vários países africanos denunciaram alegados atos de discriminação contra cidadãos africanos na cidade chinesa de Cantão. As denúncias ocorreram depois de, na semana passada, estudantes e imigrantes africanos em Cantão terem sido impedidos de entrar em centros comerciais e restaurantes, aparentemente, devido a rumores de que "300 mil cidadãos africanos" estavam a desencadear uma segunda epidemia na cidade.Há igualmente relatos de que muitos africanos foram despejados das suas residências e outros foram detidos, submetidos a testes de despistagem do coronavírus e obrigados a cumprir quarentena de forma arbitrária.Vários países, incluindo Angola, Nigéria e Serra Leoa, já pediram explicações ao governo chinês e a embaixada dos EUA na China emitiu um alerta de segurança para os seus cidadãos na região.Um estudo publicado ontem indicou que "mais de 400 pessoas" morreram de Covid-19 em lares de idosos no Reino Unido até 3 de abril, mas este número não entrou nas estatísticas oficiais porque estas só contabilizam as mortes que ocorreram em hospitais. Outras estimativas apontam para "várias milhares de mortes" fora dos hospitais desde o início da pandemia.O governo espanhol decretou o controlo estatal sobre as clínicas e laboratórios privados que fazem testes de coronavírus. A medida visa acelerar a realização de testes à população e, ao mesmo tempo, travar a especulação após as denúncias de que, nalgumas destas clínicas, os testes de Covid-19 chegavam a custar centenas de euros.