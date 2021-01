Africanos são os mais otimistas quanto ao futuro, revela inquérito da ONU

Quase metade da população mundial acredita que a situação global será melhor em meados do século, em comparação com um terço que pensa que irá piorar, com os africanos a mostrarem-se os mais otimistas e os americanos mais pessimistas.

Estes dados constam de um inquérito das Nações Unidas, realizado junto de 1,5 milhões de pessoas em 195 países, por ocasião do 75.º aniversário da ONU, que foi apresentado esta sexta-feira numa conferência de imprensa em Genebra pelo conselheiro especial para esta comemoração, Fabrizio Hochschild.

Segundo o mesmo estudo, 20% dos inquiridos acredita que o mundo permanecerá o mesmo em 2045.