Agente da polícia mata mototaxista no centro de Moçambique

Um agente da Polícia da República de Moçambique (PRM) baleou mortalmente, no sábado, um mototaxista na província de Manica, no centro do país, avançou esta quarts-feira o porta-voz da corporação.

A vítima, de 24 anos, terá desobedecido uma ordem de paragem durante uma operação de fiscalização que a polícia realizava, disse à comunicação social Mateus Mindú, porta-voz da PRM em Manica.

"Tivemos denúncias anónimas sobre um grupo, que se fazia transportar numa motorizada, que estava a subtrair alguns bens, com destaque para telemóveis", explicou.

As autoridades indicaram que uma equipa do comando provincial foi constituída para avaliar o caso, o segundo que culmina com morte de um civil numa operação policial na província neste ano.

"E porque não foi nossa intenção, foi constituída uma equipa a nível do comando provincial para aferir as reais circunstâncias em que o caso ocorreu e tomar os passos subsequentes", concluiu o porta-voz da PRM.