Agostinho Fernandes eleito presidente do maior partido da oposição de São Tomé

A eleição foi feita por aclamação no congresso eletivo da Ação Democrática Independente (ADI), na presença de várias figuras de peso e perante apertadas medidas de segurança.



O novo líder do ADI definiu como prioridade a união do partido: "vamos olhar para dentro de casa".



A eleição deste novo líder e a realização do congresso não é consensual dentro do partido. No mesmo dia da eleição, a comissão política do partido Ação Democrática Independente (ADI), na oposição em São Tomé e Príncipe, decidiu expulsar 14 militantes, incluindo Agostinho Fernandes.