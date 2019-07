Água de Portugal vai apoiar gestão de empresas de fornecimento de água em Angola

O Grupo Águas de Portugal (AdP) conseguiu dois contratos avaliados em 14 milhões de euros para apoiar a gestão de empresas provinciais de abastecimento de água em duas províncias angolanas até 2022.Os contratos, financiados pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), envolvem "atividades específicas para o desenvolvimento e capacitação institucional das empresas" das províncias de Bengo e Cunene, segundo um comunicado da AdP a que a Lusa teve esta segunda-feira acesso.Segundo o mesmo documento, os contratos adjudicados através de um concurso público internacional lançado pelo BAD pressupõem a presença permanente de uma equipa de peritos que apoiarão as Empresa Provincial de Águas e Saneamento (EPAS) de Angola."Vamos arrancar agora com os contratos, no final deste mês", afirmou à Lusa o diretor da AdP Internacional, Cláudio Jesus."São contratos com uma equipa bastante vasta. A tempo inteiro têm seis peritos, mais seis temporários", explicou o responsável, numa chamada telefónica.Cláudio Jesus detalhou que além de um chefe de equipa, que coordenará a equipa a tempo inteiro, esta será composta por mais cinco pessoas de diversas áreas, nomeadamente "na área comercial, na área de produção de água e de gestão da rede de distribuição, na área da manutenção - é uma área forte, que temos dois peritos - e na área da engenharia", uma estratégia para cobrir "todas as áreas que pretende uma empresa desta natureza".O responsável da AdP Internacional considera que os dois contratos são "o corolário de um longo trabalho que temos desenvolvido com os decisores do setor de água em Angola" e que este é "um trabalho que se pretende que seja de parceria".O Grupo Águas de Portugal tem desenvolvido projetos em Angola, Azerbaijão, Cabo Verde, Costa do Marfim, Marrocos, Moçambique, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, quer num formato de assistência técnica, quer através da gestão de concessões de serviços de águas e resíduos.Esta internacionalização, com elevada presença nos países de língua oficial portuguesa, levo responsável a afirmar que "é quase uma empresa que trabalha de e para a lusofonia".Cláudio Jesus anunciou também que viajará na terça-feira para a Guiné-Bissau devido a um contrato de assistência técnica à Empresa de Eletricidade e Águas da Guiné-Bissau (EAGB), contrato financiado pelo Banco Mundial e que foi atribuído a um consórcio que conta, entre outros, com a EDP Internacional.