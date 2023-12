Al-Sissi declarado vencedor das presidenciais egípcias com 89,6% dos votos

O Presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, prometeu esta segunda-feira construir uma "nova república" do país, após ter sido oficialmente declarado vencedor das eleições presidenciais, com 89,6% dos votos.

"Estou ciente da dimensão dos desafios (...) e reafirmo que estou consciente de que o herói destes desafios é o povo egípcio que enfrentou o terrorismo e a violência, suportou a reforma económica e as suas consequências", afirmou al-Sissi num discurso transmitido pela televisão, após a divulgação dos resultados das eleições decorreram nos dias 10, 11 e 12 de dezembro.

O chefe de Estado renovou também o seu compromisso para continuar a construir um país democrático que reúne "todos os seus cidadãos respeitando a Constituição e as leis".