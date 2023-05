Alfândegas de São Tomé apreendem medicamentos e cigarros não declarados

As Alfândegas de São Tomé e Príncipe apreenderam na semana passada 438.111 unidades de medicamentos diversos, num lote que incluía cigarros não declarados no Porto de Ana Chaves, anunciou esta terça-feira fonte oficial.

Segundo a diretora adjunta das Alfândegas, Ester Dias, entre os medicamentos apreendidos na quinta-feira, encontram-se anti-histamínicos, antibióticos, anti-inflamatórios, vitamínicos, analgésicos, antifúngicos, em caixas provenientes de Angola.

"Os medicamentos vieram num contentor de 20 pés, dentro do contentor também continha diversas mercadorias, como também cigarros, detergentes e géneros alimentícios", precisou Ester Dias.

A responsável explicou que são no total 61 caixas de medicamentos e 60 caixas de cigarros não declarados.

"Por se tratar de mercadorias de importação condicionada e haver indícios de contrafacção e contrabando estão igualmente em curso procedimentos para a competente participação ao Ministério Público com vista às acções e medidas criminais que couberem", lê-se numa publicação das Alfândegas no Facebook.

As autoridades sublinham que nos termos da legislação aplicável "os medicamentos para fins comerciais só podem ser importados por farmácias ou por armazéns grossistas devidamente certificados pelo departamento farmacêutico do Ministério da Saúde, pois está em causa a saúde pública e vidas humanas".

No mês passado as Alfândegas tinham apreendido no aeroporto internacional de São Tomé, 96.126 "comprimidos de origem duvidosa" também provenientes de Angola, sem a devida autorização do Ministério da Saúde.