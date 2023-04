Um aliado próximo do ex-ditador sudanês Omar al-Bashir escapou da prisão durante os confrontos que desde dia 15 semeiam o caos em Cartum e outras cidades do Sudão.





Ahmed Haroun era um dos detidos na prisão de Kober, na capital sudanesa, acusados de crimes de guerra e crimes contra a Humanidade pelo TPI. Escapou no fim de semana com ajuda de guardas mas diz-se pronto a ir a tribunal logo que as circunstâncias permitam.