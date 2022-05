Alterações climáticas agravam deslocamento forçado de populações em África

As catástrofes relacionadas com o clima agravaram consideravelmente nos últimos anos o deslocamento forçado de populações em África, que já é massivo devido à violência e aos conflitos, afirmou o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Segundo o diplomata congolês Raouf Mazou, assistente do ACNUR, as catástrofes relacionadas com o clima podem agravar esses conflitos numa espécie de ciclo infernal.

O assistente do alto-comissariado falava no âmbito de uma cimeira extraordinária em Malabo, capital da Guiné Equatorial, que decorre desde sexta-feira até , em que a União Africana (UA) está a tentar, juntamente com a Organização das Nações Unidas (ONU), outros intervenientes e doadores, evitar o agravamento das crises humanitárias no continente, que são alimentadas, nomeadamente, pelo impacto das alterações climáticas e da expansão de grupos terroristas.