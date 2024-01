Ameaça terrorista provoca fuga de mais de 430 pessoas em Moçambique

Os ataques terroristas na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, provocaram a fuga de mais de 430 pessoas entre 26 e 28 de dezembro, segundo um relatório da OIM a que a Lusa teve esta terça-feira acesso.

De acordo com o levantamento da Organização Internacional para as Migrações (OIM), em causa estão ataques e "receio" de ataques destes grupos junto das populações de Mucojo e Pagane, distrito de Macomia.

"Desencadearam 434 deslocações individuais. As famílias relatadas procuraram abrigo nas comunidades anfitriãs nos distritos de Macomia e Ibo", refere-se no relatório, com informações recolhidas no terreno.