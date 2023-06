Amnistia documenta 23 mortos nos violentos protestos no Senegal

A Amnistia Internacional anunciou esta quinta-feira ter documentado a morte de 23 pessoas, incluindo três crianças, durante os violentos protestos no início do mês no Senegal, após a condenação do líder da oposição Ousmane Sonko a dois anos de prisão.

"As autoridades senegalesas devem proceder imediatamente a uma investigação independente e transparente sobre a morte de pelo menos 23 pessoas, incluindo três crianças, durante as manifestações violentas de 01 e 02 de Junho", declarou aquela organização não-governamental (ONG) num comunicado.

O número de vítimas mortais registado pela Amnistia Internacional (AI) na capital, Dacar, e na cidade de Ziguinchor, sul do país, ultrapassa o número oficial fornecido pelo Ministério do Interior senegalês, que anunciou até agora um total de 16 mortos.