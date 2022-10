Amnistia Internacional denuncia crimes contra a humanidade e admite "genocídio" na Etiópia

A Amnistia Internacional (AI) afirmou esta quarta-feira que têm sido cometidos crimes contra a humanidade "por todas as partes" e não excluiu a possibilidade de um "genocídio" no conflito que assola o norte da Etiópia há quase dois anos.

Desde o início da guerra na região norte do Tigray, em novembro de 2020, a organização não-governamental (ONG) registou "numerosas violações dos direitos humanos, incluindo violência sexual, violação, pilhagem, tortura e execuções extrajudiciais", disse Fisseha Tekle, investigador da AI na Etiópia e Eritreia, numa conferência de imprensa em Nairobi.

"Todas as partes" - naturais do Tigray, de Amhara (as milícias e forças de segurança da região vizinha do Tigray) e eritreus - "cometeram graves violações dos direitos humanos e crimes contra a humanidade", com "impunidade", disse Tekle, afirmando que estes abusos começaram "logo desde o início do conflito".