Angola anuncia 221 novos casos e mais sete mortos em 24 horas

Angola registou 221 novos casos de covid-19, mais sete óbitos associados à doença, totalizando 1.660, e 281 recuperações, nas últimas 24 horas, informaram esta sexta-feira as autoridades de Saúde angolanas.

Segundo o boletim epidemiológico da direção nacional de Saúde Pública angolana, os sete óbitos, com idades entre 18 e 86 anos, foram reportados nas províncias de Benguela (04), Huíla (02) e um na província do Bengo.

Em relação aos novos casos, Luanda, capital angolana, liderou com 124, seguido pelas províncias de Benguela (22), Cuanza Sul (19), Uíje (18), Cabinda (14), Huambo (12), Malanje (06), Huíla e Zaire com dois casos cada e Bié e Cunene com um caso.

Os laboratórios processaram, neste período, 3.358 amostras por RT-PCR com a taxa diária de positividade de 6,6%. O cumulativo aponta para 1.065.182 amostras processadas com uma taxa positividade de 5,9%.

Angola soma no total 62.606 casos positivos, 10.362 ativos, 50.584 recuperados e 1.660 óbitos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.878.719 mortes em todo o mundo, entre mais de 239 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.