Angola anuncia mais 120 novos casos de coronavírus e 27 doentes recuperados em 24 horas

O secretário de Estado para a Saúde Pública de Angola, Franco Mufinda anunciou hoje mais 120 casos de infeção por covid-19 no país, sem mortes a registar nas últimas 24 horas.

Três infeções foram reportadas em Cabinda, 18 no Zaire e 99 em Luanda, em indivíduos com idades entre 1 e 82 anos, sendo 76 de sexo masculino e 44 do sexo feminino.

Nas últimas 24 horas, 27 pessoas foram recuperadas, acrescentou o secretário de Estado no balanço epidemiológico diário, em Luanda.

Angola regista atualmente 6.366 casos, com 218 óbitos, 2.743 recuperados, 3.405 ativos, com 12 em estado crítico, 20 em estado grave, 87 moderado, 429 sem gravidade e 2.857 são assintomáticos.

Os laboratórios processaram 2.348 amostras, num total acumulado de 115.751.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e setenta e quatro mil mortos e mais de 37,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.