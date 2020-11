Angola anuncia mais 164 casos e duas mortes por coronavírus em 24 horas

Angola registou esta segunda-feira 164 novos casos positivos de covid-19 e dois óbitos, somando 13.615 infeções e 324 mortes, anunciaram as autoridades sanitárias do país.

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, indicou que 70 infeções foram registadas em Benguela, 40 em Luanda, 22 no Cunene, 13 em Cabinda, sete no Cuanza Sul, cinco no Huambo e um no Namibe.

Dos novos casos, 112 são do sexo masculino e 54 do sexo feminino, com idades entre 3 e 69 anos.

Relativamente aos óbitos, as duas mortes, um homem e uma mulher, de 37 e 70 anos, foram registadas na província de Luanda, capital de Angola, e no Huambo.

Foram ainda recuperados 76 doentes.

O país contabiliza desde março, quando se iniciou o impacto da pandemia no país, 13.615 casos positivos, 324 óbitos, 6.523 recuperados e 6.768 ativos.

Os laboratórios processaram nas últimas 24 horas 2.573 amostras, das quais 164 foram positivas, apontando o cumulativo para 195.549 amostras processadas até à data.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,3 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 3.472 em Portugal.

Em África, há 47.378 mortos confirmados em mais de 1,9 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Angola regista 324 óbitos e 13.615 casos, seguindo-se Moçambique (116 mortos e 14.514 casos), Cabo Verde (103 mortos e 9.822 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.104 casos), Guiné-Bissau (43 mortos e 2.421 casos) e São Tomé e Príncipe (16 mortos e 963 casos).