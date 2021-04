Angola aperta regras para travar aumento de casos de Covid-19 e impõe sanções mais pesadas

O Governo angolano reviu esta quarta-feira as medidas de prevenção contra a covid-19, face ao aumento dos casos nas últimas semanas, com destaque para o agravamento das sanções, redução de horários e limitação da capacidade dos espaços para evitar aglomerações.

As medidas foram reveladas pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão Almeida, um dia depois de Angola notificar 232 novos casos de covid-19, o valor mais elevado desde 09 de novembro de 2020, levando as autoridades angolanas a acelerar a atualização das medidas que deveriam vigorar até 09 de maio.

"[A atualização] resulta do facto de estarmos a assistir a um aumento dos casos que nos coloca num ponto similar que já estivemos da pandemia no país que foi em outubro de 2020", assinalou o governante, sublinhando que a "dinâmica ascendente" impõe adoção urgente de medidas para que a situação se mantenha sob controlo.