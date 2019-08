Angola aprova formulário para passageiros declararem por escrito artigos que transportam

O Governo angolano aprovou o Formulário de Declaração Aduaneira para Passageiros/Viajantes, destinado à prestação de informações por escrito dos bens, meios e artigos que transportam no momento da sua viagem.O decreto executivo número 209/19, de 09 de agosto, do Ministério das Finanças, a que agência Lusa teve acesso, refere que a medida se enquadra no processo de reforma e modernização dos serviços aduaneiros.A iniciativa insere-se também no âmbito das atribuições da Administração Geral Tributária, para controlar a fronteira externa do país e o território aduaneiro nacional para fins fiscais, económicos e de proteção da sociedade.O documento refere ainda que, com a implementação do formulário nas fronteiras internacionais terrestres, aéreas, marítimas e fluviais, Angola passa a fazer parte do grupo de países que respondem às boas práticas internacionais.O Formulário de Declaração Aduaneira para Passageiros/Viajantes deve ser utilizado em todas as estâncias aduaneiras fronteiriças a nível nacional.