Angola com 143 novas infeções e quatro óbitos nas últimas 24 horas

As autoridades sanitárias angolanas anunciaram esta quarta-feira o registo de 143 novos casos, quatro óbitos e 121 recuperados, nas últimas 24 horas.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, a província de Luanda, capital de Angola, registou 114 casos do total de novas infeções, que se registaram em pessoas com idades entre os sete meses e 81 anos, sendo 90 do sexo masculino e 53 do sexo feminino.

Relativamente às quatro mortes, foram reportadas três em Luanda e uma no Bié, com idades entre os 29 e 77 anos, sendo duas do sexo masculino e igual número do sexo feminino.