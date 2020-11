Angola com mais 171 casos de Covid-19 e duas mortes nas últimas 24 horas

Angola registou mais 171 infeções pelo novo coronavírus e duas mortes nas últimas 24 horas, anunciou hoje o secretário de Estado para a Saúde Pública de Angola, Franco Mufinda.

Dos novos casos, 111 foram notificados em Luanda, 15 em Cabinda, 12 em Cuanza Norte, nove no Huambo, oito no Namibe, cinco nas províncias do Cunene e de Cuando-Cubango, três no Uíge, e um em Benguela, Huíla e Lunda-Norte, afirmou Mufinda na atualização dos dados relativos à covid-19.

A doença foi diagnosticada a 115 pessoas do sexo masculino e 56 do sexo feminino, com idades entre 01 e 73 anos.

O secretário de Estado anunciou também que foram registadas duas mortes, em Luanda, de um homem e uma mulher, com 34 e 45 anos, ambos de nacionalidade angolana.

Segundo Franco Mufinda foram consideradas recuperadas da doença mais 76 pessoas.

No total, desde a deteção dos primeiros casos no país, em 21 de março, Angola registou um total de 13.228 casos de covid-19, incluindo 317 óbitos e 6.326 recuperações.

Atualmente há registo de 6.585 casos ativos, estando nove em estado crítico, 19 em estado grave e 186 em estado moderado.

Os laboratórios angolanos processaram 3.241 amostras nas últimas 24 horas, totalizando 186.774 desde o início da pandemia.

Segundo o secretário de Estado, 66% dos infetados são do sexo masculino, 86% dos casos estão registados entre os 20 e os 69 anos, enquanto 94% dos óbitos estão situados na faixa dos 30 aos 69 anos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.294.539 mortos em mais de 52,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 46.511 mortos confirmados em mais de 1,9 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Angola regista 317 óbitos e 13.228 casos, seguindo-se Moçambique (110 mortos e 14.227 casos), Cabo Verde (102 mortos e 9.741 casos, Guiné Equatorial (85 mortos e 5.104 casos), Guiné-Bissau (43 mortos e 2.419 casos) e São Tomé e Príncipe (16 mortos e 962 casos).

A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.