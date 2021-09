Angola com mais 257 novos casos e 13 óbitos

Angola notificou nas últimas 24 horas mais 257 casos de covid-19, 13 óbitos e 56 doentes recuperados, anunciou o secretário de Estado para a Saúde Publica, Franco Mufinda.

Os casos foram registados em Luanda (114), Benguela (58), Namibe (24), Zaire (21), Bié (19), Huíla (6), Huambo (5), Cabinda (3), Cuanza Sul (3), Moxico (2), Lunda Sul (1) e Uíje (1) com idades entre 6 meses e 88 anos, 150 sexo masculino e os restantes, feminino

Foram registadas 13 mortes, 6 de sexo masculino e sete feminino, com idade entre 60 e 89 anos, tendo sido ainda recuperados 56 doentes com idades entre oito meses e 86 anos.

Os laboratórios processaram 2492 amostras nas últimas 24 horas, num cumulativo que aponta para 921.253 processadas até à data.

O quadro epidemiológico atualizado em Angola é de 48261 casos, dos quais 1.248 óbitos, 43795 recuperados e 3.218 ativos, incluindo seis críticos e 25 graves

A covid-19 provocou pelo menos 4.529.715 mortes em todo o mundo, entre mais de 218,96 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.772 pessoas e foram contabilizados 1.042.144 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.