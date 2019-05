Angola com mil casos de violência contra menores registados até maio

Angola registou cerca de 1.000 casos de violência contra criança de janeiro a maio de 2019, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo diretor-geral do Instituto Nacional de Criança (INAC), Paulo Kalessy.Segundo o responsável, que falava esta quinta-feira à agência angolana de notícias Angop, em 2018, aquela instituição registou 4.475 casos de violência contra menores, nomeadamente "fuga à paternidade, violência física, sexual, raptos, abandonos e trabalho infantil".Paulo Kalessy considera preocupante a situação da violência contra os menores, deu conta também que o INAC realiza, de 25 a 31 de maio, em todo o país uma semana de reflexão sobre a problemática.A abertura da semana de reflexão, enquadrada igualmente no âmbito da jornada da criança que decorre de 01 a 16 de junho, em comemoração ao Dia Internacional da Criança, está agendada para a província do Bengo, com uma marcha de repúdio.A semana de reflexão sobre a violência contra menores surge numa altura em que um outro caso tem motivado a indignação da sociedade angolana. Uma oficial da Polícia Nacional de Angola é suspeita de ter torturado, na última semana, em Luanda, uma criança de nove anos, filha da sua empregada, causando-lhe "graves ferimentos nos pés".O comando de Luanda da Polícia Nacional já fez saber que a menor está hospitalizada e que está em curso uma investigação ao caso.