Angola contabiliza 34 novos casos e três mortes por coronavírus em 24 horas

A ministra da Saúde angolana, Silvia Lutucuta, anunciou este sábado mais 34 casos e três óbitos por covid-19 em Angola, que soma agora um total de 1572 infeções.

Os novos casos, 14 de sexo masculino e 20 de sexo feminino, todos de Luanda tem idades entre 16 e 93 anos.

Quanto aos óbitos, trata-se de duas mulheres com 58 e 64 anos com comorbilidades descompensadas que estavam internadas em estado crítico na clínica Girassol e um homem de 62 anos que se encontrava no hospital da Zona Económica Exclusiva.

Angola com 1572 casos e 70 óbitos viu já 13 das suas províncias afetadas pela doença. As exceções são Huíla, Huambo, Namibe, Cuando Cubango e Lunda Sul.

A pandemia de covid-19 já provocou cerca de 722 mil mortos e infetou mais de 19,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Em África, há 22.515 mortos confirmados em mais de um milhão de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné Equatorial lidera em número de casos e de mortos (4.821 infetados e 83 óbitos), seguindo-se Cabo Verde (2.835 casos e 32 mortos), Guiné-Bissau (2.050 casos e 29 mortos), Moçambique (2.241 casos e 16 mortos), Angola (1.572 infetados e 70 mortos) e São Tomé e Príncipe (878 casos e 15 mortos).

