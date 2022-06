Angola deve aumentar produção petrolífera pela primeira vez desde 2015

Angola deve aumentar este ano a produção de petróleo em 2,7%, pela primeira vez desde 2015, para 1.155 milhões de barris por dia, estimou esta quarta-feira o economista-chefe do Standard Bank, prevendo igualmente uma descida da inflação para 16,1%

Fáusio Mussá, economista chefe do Standard Bank para Angola e Moçambique, falava esta quarta-feira em Luanda durante o Briefing Económico em que foi apresentada uma visão geral sobre a conjuntura macroeconómica e perspetivas para 2022, em que apontou evoluções positivas e potenciais riscos.

O economista destacou as reformas que têm vindo a ser adotadas em Angola para estabilizar a economia como um aspeto positivo para alcançar a estabilidade da moeda, reduzir a inflação e equilibrar as contas publicas e disse que, pela primeira vez, desde 2015, a produção petrolífera deve aumentar 2,7%, refletindo a mobilização de investimentos no setor que permitiu estabilizar a produção, que decresceu nos últimos sete anos.

Alertou, no entanto, para a necessidade de rever os subsídios aos combustíveis depois do ano eleitoral, com medidas mais eficientes e eficazes que beneficiem apenas os grupos ais desfavorecidos e de rendimentos mais baixos.

Quanto à inflação, a previsão de Fáusio Mussá é de descida para um nível em torno dos 16.1% no final de 2022, após um pico de 27.7% em janeiro, e um nível de 24.4% em Maio".

O economista apontou como principais motivos para a descida da inflação, a valorização do kwanza, que se apreciou 28.2% face ao dólar norte americano, desde o início do ano, e 49.2% nos últimos 12 meses.

A redução de impostos sobre os produtos de primeira necessidade e a implementação de uma reserva estratégica alimentar foram outros dos fatores invocados.

O responsável prevê também que no âmbito dos esforços de consolidação

fiscal se consiga evitar um défice fiscal este ano e espera uma forte redução da divida publica sobre o PIB para níveis baixo de 70%, após um pico recente de 129% em 2020

Avisou, no entanto, que embora nos atuais níveis, o preço do petróleo seja favorável para a economia angolana, é necessário ponderar a volatilidade e reduzir a dependência do setor petrolífero.

O Standard Bank é uma instituição financeira sul-africana que conta em Angola com uma rede comercial por 19 agências.