Angola e Moçambique entre os 12 países africanos que prometem acabar com a sida infantil em 2030

Os governos de Angola e Moçambique, juntamente com mais dez países africanos, comprometeram-se esta quarta-feira a erradicar a sida em crianças até 2030 através da aplicação de programas de tratamento, prevenção e testagem da doença.

De acordo com a agência de notícias EFE, Camarões, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Quénia, Nigéria, África do Sul, Tanzânia, Uganda e Zâmbia fizeram esta promessa na primeira reunião ministerial da Aliança Global para Erradicar a sida em crianças, que decorreu esta quarta-feira em Dar es Salaam, capital comercial da Tanzânia.

O objetivo, fixado no ano passado pela ONUSIDA, recebeu o apoio unânime dos 12 países na reunião, na qual também participaram outras agências das Nações Unidas, como a Organização Mundial de Saúde ou a Unicef.