O combate ao tráfico de seres humanos esteve em análise, esta quinta-feira, pelos governos de Angola, República de Democrática do Congo (RDC) e a Organização Internacional para as Migrações (OIM). A missão continua a passar pelo reforço dos mecanismos de segurança na fronteira comum, avançou o Jornal de Angola.Ana Celeste Januário, secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania, alertou para a permanência deste tipo de crime nos países envolvidos no decorrer de um Fórum Transfronteiriço entre as autoridades dos dois países, frisando a urgência de combatê-lo.O diplomata acredita que a execução dos acordos bilaterais de 2007, entre o Serviço de Migração e Estrangeiro (SME) de Angola e a Direção Geral de Migração (DGM) da RDC, podem contribuir para o desenvolvimento de um sistema permanente a par da circulação nas zonas fronteiriças.