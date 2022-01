Angola em risco de perder até março cinco milhões de vacinas Covid

Angola poderá perder cinco milhões de vacinas contra a covid-19, que vão expirar até março próximo, enquanto mais de oito milhões de pessoas não fizeram ainda a segunda dose do imunizante, informou esta sexta-feira o Governo.

A informação foi avançada pelo coordenador da Comissão Interministerial de Combate e Prevenção contra a Covid-19, Francisco Furtado, quando atualizava o decreto presidencial do estado de calamidade pública sobre a pandemia.

"Estamos preocupados com a vacinação, o país tem mais de 12 milhões de pessoas com uma dose de vacinação, mas tem apenas 4,3 milhões com duas doses de vacinação, significa dizer que temos no país todo até agora, cerca de oito milhões de pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina, o que é bastante preocupante, porque uma dose só não imuniza completamente o cidadão", disse Francisco Furtado.